126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 08/07/2024 15:44

Arraial do Cabo - Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (7), após agredir a ex-companheira na Rua Joaquim Martins Fialho, no Centro de Arraial do Cabo. A vítima, de 44 anos, já havia registrado ocorrência contra o acusado, identificado como R.C.F.C., também de 44 anos, dois dias antes e solicitado medida protetiva.

Segundo informações da Plícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 11h25 e, ao chegar ao local, encontrou a mulher com lesões. Ela relatou que o agressor invadiu a residência dela e a agrediu.

Com o auxílio da Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo, a vítima foi conduzida ao Hospital Central de Emergências de Cabo Frio (HCE) para atendimento médico e, posteriormente, à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para registro da ocorrência. O acusado também foi levado à unidade médica para atendimento e, após prestar atendimento na delegacia, permaneceu preso.

O agressor já possuía antecedentes criminais por lesão corporal e ameaça. A medida protetiva solicitada pela vítima estava em análise pela Justiça.