PF e ICMBio deflagram Operação Atcheza em Arraial do Cabo - Divulgação/ reprodução

PF e ICMBio deflagram Operação Atcheza em Arraial do Cabo Divulgação/ reprodução

Publicado 17/07/2024 14:54

ARRAIAL DO CABO, REGIÃO DOS LAGOS - Nesta terça-feira (16), a Polícia Federal, em ação conjunta com o ICMBio, deflagrou a Operação Atcheza para combater crimes ambientais na Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo (Resex).

Durante a operação, equipes da PF em Cabo Frio e agentes de fiscalização do ICMBio apreenderam 1200 metros de redes de pesca clandestina escondidas em uma embarcação abandonada na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo.

Segundo os agentes, a rede era utilizada no período noturno para evitar possíveis fiscalizações. De acordo com a legislação ambiental vigente, tal utensílio de pesca está proibido no interior da Resex.

As investigações continuarão para identificar os proprietários da rede. A força-tarefa prosseguirá com ações na Resex para combater a pesca com ferramentas proibidas e embarcações industriais sem licença, que ferem o Plano de Manejo e o Acordo de Gestão Ambiental vigentes.

O nome da operação, Atcheza, refere-se a uma expressão usada pelos pescadores locais que significa o ato de puxar a corda da rede.