Arraial do Cabo - Uma cena estarrecedora foi flagrada por atletas que corriam pela orla da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na manhã desta terça-feira (16). Quatro pinguins-de-magalhães, que estão em período de migração.



A prefeitura acionou o Instituto BW, ONG que atua com a conservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos. A causa dos óbitos será investigada. Não há informações sobre possíveis ferimentos provocados por redes de pesca.



Segundo Paula Baldassin, veterinária do Instituto BW, o período de migração de pinguins-de-magalhães teve início no mês de julho. Além do incidente registrado em Arraial do Cabo, ela informou que outras ocorrências envolvendo as aves também foram registradas em Saquarema e Araruama.



Ela explica que todos os anos esses pinguins vêm para a costa brasileira. “Isso não é um evento recente. Existem sambaquis, inclusive na Região dos Lagos, que comprovam que esses animais visitam nossa costa há muito tempo. É um evento normal na natureza deles”, conta Paula.



A veterinária conta, ainda, que, geralmente, as aves que migram para a costa brasileira são juvenis, ou seja, que não têm nem um ano de idade. “Eles nasceram esse ano, então estão fazendo a grande migração deles, logo, algumas coisas podem dar errado. Às vezes não conseguem pescar direito, podem ser atacados por outros animais, ficam sem comer, (…)”, explica Paula sobre as possíveis causas dos óbitos dos pinguins encontrados na Praia Grande.