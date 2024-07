Suspeito é detido com haxixe no Fórum de Arraial do Cabo - Reprodução/ Internet

Publicado 17/07/2024 14:47

ARRAIAL DO CABO - Um homem foi detido na tarde desta terça-feira (16) por porte de drogas no Fórum de Arraial do Cabo. A ação aconteceu por volta das 13h, quando a equipe do Plantão do Fórum foi acionada pela vigilância do local, após a identificação de substâncias ilícitas durante o procedimento de raio-x da bolsa de um indivíduo.

Segundo informações, o acusado, de 48 anos, portava uma bucha de maconha, uma bucha de haxixe e um triturador dentro de sua bolsa. Diante da constatação, os agentes do Plantão do Fórum solicitaram apoio de uma equipe, que conduziu o acusado e as substâncias apreendidas para a 132ª Delegacia Policial.

Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de porte de drogas.