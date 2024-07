Filhote de lobo-marinho-subantártico estava nas rochas no canto esquerdo da Praia Grande - Day Fotografia

Publicado 22/07/2024 17:37

Na manhã deste domingo (21), um filhote de lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis) foi encontrado nas rochas no canto esquerdo da Praia Grande, em Arraial do Cabo, e resgatado. O momento foi registrado em um vídeo emocionante.

O biólogo Vinícius Santos foi um dos primeiros a encontrar o animal e entrar em contato com as autoridades competentes. A Guarda Ambiental de Arraial do Cabo (GOPAM) foi acionada e realizou os primeiros procedimentos para resguardar o animal e a área, permitindo que ele repousasse até a chegada do socorro. O resgate foi realizado por técnicos do Instituto BW e GEMM-Lagos, que transportaram o lobo-marinho de barco para um local seguro.



Este resgate faz parte da execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES), uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama.

O Instituto BW orienta a população a não devolver à água pinguins, aves marinhas, tartarugas ou mamíferos marinhos encontrados mortos ou debilitados na faixa de areia. Em vez disso, devem acionar imediatamente o número 0800 991 4800 para que o resgate seja realizado de forma adequada.



Os lobos-marinhos-subantárticos (Arctocephalus tropicalis) são conhecidos por suas habilidades de natação e mergulho, sendo capazes de nadar longas distâncias e mergulhar em grandes profundidades em busca de alimento, que inclui principalmente peixes e cefalópodes. Eles possuem uma pelagem que varia do cinza ao marrom, com os filhotes apresentando uma coloração cinza prateada.