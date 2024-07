Homem foi agredido pelo proprietário do barco - Reprodução

Publicado 23/07/2024 17:38

Arraial do Cabo - Um homem de origem estrangeira foi agredido em Arraial do Cabo neste fim de semana após ser flagrado furtando celulares em uma embarcação de passeio. O fato foi registrado no domingo (21).



Segundo informações, o homem furtou os aparelhos e saiu do local, mas foi surpreendido pelo proprietário do barco, que o agrediu com cadeiras e mesas.



Após o fato, o elemento teria fugido correndo pela orla da praia. Inicialmente, a Polícia Militar informou que não teria atendido o caso, entretanto, nesta terça-feira (23), a corporação emitiu uma nota afirmando que foi acionada para uma ocorrência de furto em Arraial e, chegando ao local, a guarnição se “deparou com um corpo caído com algumas lesões”.



Leia a nota na íntegra:



“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que no domingo (21), policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) foram verificar ocorrência de furto na rua Joaquim Martins Fialho, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. De acordo com o comando da unidade, a equipe não encontrou nenhum furto e sim um corpo caído com algumas lesões. O socorro foi acionado a ambulância e encaminhado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. Não foi realizado registro por desejo da vítima”.



Confira o vídeo registrado por populares: