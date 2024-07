Populares notaram que os animais estavam encalhados e imediatamente acionaram as autoridades locais - Reprodução

Publicado 23/07/2024 17:45

Arraial do Cabo - Na manhã desta terça-feira (23), moradores de Arraial do Cabo encontraram um pinguim e um golfinho mortos na Praia de Figueira. Os populares notaram que os animais estavam encalhados e imediatamente acionaram as autoridades locais.



Relatos indicam que o golfinho apresentava uma mordida na cauda, mas não há informações oficiais sobre a causa das mortes. Para determinar a origem do óbito, o Instituto BW foi chamado para recolher os corpos e encaminhá-los a um laboratório de pesquisas.



O Instituto BW é uma organização dedicada à conservação da vida marinha e à realização de estudos ambientais. Eles investigam casos de encalhes e mortalidade de animais marinhos. Vale pontuar que, durante esta época do ano, é comum a migração de pinguins para a costa brasileira, o que pode aumentar a incidência de encontros com esses animais nas praias.



Os exames realizados pelo Instituto BW buscarão identificar possíveis fatores que contribuíram para o encalhe e morte dos animais, como doenças, poluição ou interações com outras espécies.



Sobre os óbitos, o Instituto BW informou que os animais foram recolhidos e passarão por um processo de necropsia, onde será possível identificar o motivo da morte – caso o estado de decomposição permita. Eles destacaram, ainda, não possuir informações acerca da mordida na cauda do golfinho.