Publicado 25/07/2024 16:59

Em uma ação conjunta realizada na noite de quarta-feira (24), a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arraial do Cabo, em parceria com o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), apreendeu um grande quantidade de linha chilena e material para empinar pipas na Praia dos Anjos. A operação foi deflagrada após denúncias de moradores e frequentadores da praia.

No local, os agentes encontraram um veículo carregado de pipas e linhas com cerol, além de um grupo de pessoas, incluindo crianças, envolvidas na prática. Todo o material foi apreendido e um indivíduo foi conduzido para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP).

A venda e o uso de linha chilena são proibidos por lei, colocando em risco a vida de pessoas e animais. A prática configura crime, com penas previstas nos artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, além do artigo 37 da Lei das Contravenções Penais.