Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 24/07/2024 17:22

Arraial do Cabo - Na noite desta terça-feira (23), por volta das 21h, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na Rua Epitácio Pessoa, no Centro de Arraial do Cabo.

Segundo a ocorrência, a ação foi desencadeada após uma denúncia anônima informar que, na região, indivíduos estariam comercializando entorpecentes.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou um corredor lateral onde, dentro de uma caixa térmica, estavam escondidos 800 pinos de cocaína, quatro vidros de loló, 400 pinos vazios e um cooler azul. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).