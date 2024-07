Homem foi socorrido de bote até a Praia dos Anjos - Reprodução/ Ronnie Plácido

Homem foi socorrido de bote até a Praia dos AnjosReprodução/ Ronnie Plácido

Publicado 25/07/2024 16:51

Um grave acidente foi registrado durante um passeio de barco nesta quarta-feira (24), em Arraial do Cabo. De acordo com a secretaria de Saúde da cidade, Carlos Eduardo Lobo Pinto, de 38 anos, deu entrada no pronto-socorro do Hospital Geral às 17h24 em estado grave após pular do terceiro andar da embarcação.



O rapaz foi rapidamente socorrido na marina da Praia dos Anjos por uma equipe da prefeitura ,mas segundo testemunhas, teria perdido muito sangue pelo nariz.

Conforme a secretaria de Saúde, Carlos apresentou trauma cranioencefálico e fratura na mandíbula. Ele ficou na sala vermelha da unidade cabista até a transferência para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, que ocorreu às 22h.



Informações extraoficiais apontam que se trata de um turista estrangeiro e que, ao pular do terceiro andar, teria batido com o rosto na popa da embarcação.

Vale destacar que, segundo as Normas da Autoridade Marítima para Embarcações de Esporte e Recreio da Marinha do Brasil, é proibido pular de grandes alturas das embarcações devido aos riscos de segurança para os passageiros e tripulantes. Testemunhas afirmam ainda, que Carlos foi alertado sobre o perigo.