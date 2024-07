Operação conta com o apoio de equipes especializadas e equipamentos para a execução dos trabalhos - Reprodução

Publicado 25/07/2024 17:10

Na manhã desta quinta-feira (25), agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e da Polícia Civil deflagraram uma operação na região de Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo. A ação tem como objetivo combater construções irregulares em áreas de preservação ambiental.



De acordo com informações preliminares, os agentes estão realizando a demolição de imóveis construídos em desacordo com a legislação ambiental. A operação conta com o apoio de equipes especializadas e equipamentos para a execução dos trabalhos.



A redação entrou em contato com o INEA e a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a operação, como o número de imóveis a serem demolidos e o motivo específico das irregularidades encontradas e aguarda retorno.