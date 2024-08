Autor do crime - Divulgação/PM

Publicado 05/08/2024 15:12

Arraial do Cabo - Um homem ficou ferido após tentar intervir em uma briga no centro de Arraial do Cabo, na tarde deste domingo (4). O incidente ocorreu em frente a uma loja de departamentos, localizada na Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos envolvidos na discussão sacou um canivete e desferiu um golpe no pescoço da vítima, que tentava acalmar os ânimos. O agressor fugiu do local logo após o crime.

Em uma ação conjunta, policiais civis e guardas municipais iniciaram as buscas pelo elemento. Pouco tempo depois, ele foi localizado escondido em um barco no cais da Praia dos Anjos e preso em flagrante.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece internada.