?Programa Volte Sempre? em parceria com a Heineken - Reprodução/ Rede social

Publicado 02/08/2024 18:00

Arraial do Cabo - A parceria entre a Prefeitura de Arraial do Cabo e a Heineken tem gerado um impacto positivo na cidade. Em apenas um mês, o ‘Programa Volte Sempre’ conseguiu reciclar sete toneladas de vidro, evitando que esse material fosse descartado de forma inadequada na natureza.



“É um bom resultado para o primeiro mês de projeto, demonstra que o cidadão está engajado e isso nos enche de muito orgulho. Esse é o primeiro passo, queremos ampliar cada dia mais esse resultado”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorge Oliveira.



Destaque em sustentabilidade

Arraial do Cabo, conhecido por sua beleza natural e riqueza em biodiversidade, tem se destacado como um exemplo de sustentabilidade. A iniciativa de instalar pontos de coleta voluntária de vidro nas principais praias da cidade, em parceria com a Cooperativa de Coleta e Reciclagem da Costa do Sol, mostra o compromisso em promover a reciclagem e a destinação correta dos resíduos.



Além disso, Arraial do Cabo tem investido em programas de preservação ambiental e educação para crianças e jovens, demonstrando um cuidado especial com o futuro sustentável da região. Em 2023, a cidade conquistou o terceiro lugar em um índice que avalia a qualidade do sistema municipal de meio ambiente, refletindo o engajamento e os resultados positivos das iniciativas locais.

