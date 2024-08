Mulher esfaqueada - Reprodução/ Rede social

Publicado 13/08/2024 15:58

Arraial do Cabo - Um caso de violência doméstica foi registrado em Arraial do Cabo na manhã desta terça-feira (13). Uma mulher foi esfaqueada por diversas vezes pelo companheiro, segundo informações preliminares.



A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida por populares após o ataque e encaminhada para uma unidade hospitalar pela PM. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.



As autoridades estão investigando o caso e procurando pelo agressor.