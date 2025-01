Cidade de Arraial - Divulgação

Publicado 31/01/2025 17:54

- Empresários de Arraial do Cabo são convidados a participar de uma pesquisa de qualificação de mão de obra realizada pela secretaria de Turismo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30).Para participar, basta acessar este link e responder ao formulário. O objetivo, diz a pasta, é aprimorar a prestação de serviços no município, assim como organizar a oferta de capacitações no Programa de Qualificação do Turismo.“Por isso, queremos ouvir você, empresário local, que atua diretamente na cadeia produtiva do turismo e conhece de perto as necessidades de capacitação da mão de obra.”