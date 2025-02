GOPAM realiza uma ocorrência de incêndio no bairro Caiçara - Ascom

Ascom

Publicado 03/02/2025 15:27

Arraial do Cabo - Uma equipe de fiscais, acompanhada pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) da Secretaria do Ambiente, foi acionada na tarde deste sábado (1°) para uma ocorrência de incêndio no bairro Caiçara, em Arraial do Cabo. Ao chegarem ao local, os agentes avistaram dois indivíduos saindo de uma área de vegetação.



Diante da situação, a equipe iniciou uma verificação e identificou um incêndio na vegetação de restinga. Os agentes abordaram os indivíduos e acionaram a brigada para conter as chamas.



Durante a abordagem, um dos indivíduos se identificou como proprietário do terreno onde o fogo começou.



O homem foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo e responderá pelos danos ambientais causados, uma vez que a queimada atingiu uma área de vegetação de restinga.



“O fato de o incêndio ter começado na propriedade foi motivo para que o dono fosse conduzido para o registro de um boletim de ocorrência. Como ele não apresentou documentos da área no momento da abordagem, foi levado à delegacia para o registro e apuração dos fatos”, explicou Jorge Oliveira, Secretário do Ambiente.



A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. A Secretaria do Ambiente destaca a importância da conscientização sobre queimadas e alerta que práticas dessa natureza podem gerar impactos ao meio ambiente.

