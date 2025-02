Reunião com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) da Região dos Lagos - Ascom

Reunião com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) da Região dos LagosAscom

Publicado 31/01/2025 18:25

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo se reuniu, nesta quinta-feira (30), com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) da Região dos Lagos para tratar de questões relacionadas aos professores da rede municipal, com destaque para a migração de docentes da categoria DOC 2.



Durante o encontro, foram debatidos temas essenciais para a valorização da categoria, como progressão horizontal e vertical, tabela salarial, concurso público, matrizes curriculares e a exclusão de cargos da educação.

O secretário de Educação, Bernardo Alcântara, reforçou a importância do encontro e o compromisso do município com os servidores da educação e destacou a importância de planejar o futuro da categoria. “Desde o primeiro dia, temos trabalhado para garantir condições dignas aos profissionais da educação, com responsabilidade e visão de futuro, para que, daqui a 10, 20, 30 anos, Arraial do Cabo siga honrando seus compromissos e avançando na qualidade do ensino. Entendemos que o diálogo sempre foi e sempre será a chave para construirmos as melhores as melhores soluções, destacou Bernardo.



Além disso, a reunião abordou temas como o processo seletivo, concurso de remoção, regulamentações e o impacto das leis vigentes sobre a carreira docente.



A professora Renata Éboli, diretora do departamento jurídico do Sepe Lagos e docente do CIEP de Arraial do Cabo, também destacou a importância do diálogo. “Em uma mesa de negociação, a gente consegue discutir, entrar em acordo e resolver muitas questões. Ainda mais junto a um poder público que senta à mesa, que atende às nossas solicitações de reunião, que concorda em discutir a pauta. Entendemos que, deste modo, podemos chegar a acordos e soluções com uma celeridade muito maior”, acrescentou.

