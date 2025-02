Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 03/02/2025 15:46

Arraial do Cabo - Um trágico acidente na tarde deste domingo (2) resultou na morte de uma adolescente de 16 anos na RJ-140, na altura da Vila Industrial, em Arraial do Cabo. A vítima, identificada como Ana Julia, estava na garupa de uma motocicleta que colidiu frontalmente com um carro.



O acidente ocorreu quando Ana Julia e o namorado, que conduzia a moto, retornavam de Arraial do Cabo. Apesar de terem sido socorridos e levados para uma unidade de saúde no município, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu. O rapaz, de 19 anos, foi socorrido e, em seguida transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) em Araruama e segue internado em estado grave.



Ana Julia era moradora de São Pedro da Aldeia.



As causas da colisão seguem sob investigação. A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).