Publicado 03/02/2025 15:49

Arraial do Cabo - Uma operação realizada entre sexta-feira (31) e sábado (1º) em Arraial do Cabo resultou na retirada de quase 100 cadeiras e 22 ombrelones das areias da Praia do Forno. O material era utilizado irregularmente para aluguel.

A ação faz parte da Operação Praia Limpa, conduzida pelas Secretarias de Posturas e Segurança Pública, que busca coibir o uso indevido dos espaços públicos e atender às reclamações de moradores e turistas.

Além da apreensão dos equipamentos na Praia do Forno, as equipes recolheram churrasqueiras em outras praias e reforçaram a fiscalização contra o uso de caixas de som, que são proibidas. Também foram abordados ambulantes sem autorização. Ao todo, foram registradas cinco apreensões de churrasqueiras e mercadorias.

Na sexta-feira, a fiscalização também atuou na remoção de food trucks e veículos similares abandonados em vias públicas no bairro Sítio. Os equipamentos estavam ocupando irregularmente o espaço público e interferindo no trânsito.

A Prefeitura informou que seguirá intensificando as fiscalizações para garantir praias organizadas, ruas desobstruídas e um ambiente seguro para moradores e visitantes.