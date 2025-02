Três toneladas de materiais deixados irregularmente dentro da vegetação, foram recolhidos - Divulgação

Três toneladas de materiais deixados irregularmente dentro da vegetação, foram recolhidosDivulgação

Publicado 20/02/2025 19:10

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo intensificou as ações de fiscalização para garantir o uso adequado dos espaços públicos, especialmente nas praias da cidade. Nesta quarta-feira (19), uma operação conjunta das Secretarias do Ambiente e de Posturas resultou na remoção de três toneladas de materiais deixados irregularmente dentro da vegetação atrás da faixa de areia na Praia do Forno.



Os itens pertenciam a ambulantes que, segundo as normas municipais, devem retirar seus pertences diariamente após o expediente. A ação faz parte da Operação Praia Limpa, iniciativa voltada para coibir práticas irregulares, garantir a organização das praias e atender às reclamações frequentes de turistas e moradores sobre acúmulo de objetos e obstrução dos espaços públicos.



A Prefeitura reforçou que as fiscalizações continuarão sendo ampliadas para manter as praias limpas, as ruas desobstruídas e proporcionar um ambiente mais seguro e acolhedor para moradores e visitantes.