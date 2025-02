A oficina será realizada em dois locais diferentes - Reprodução

Publicado 20/02/2025 19:16

Estão abertas as inscrições para a oficina de barbearia em Arraial do Cabo, voltada para jovens que desejam aprender a profissão. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de março, com a possibilidade de registro presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Central, CRAS Monte Alto e CRAS Figueira) ou de forma on-line