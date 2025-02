Carnaval 2025 em Arraial do Cabo terá blocos, shows e eventos para todas as idades - Imagem ilustrativa/ reprodução/ redes sociais

Publicado 21/02/2025 12:36

A prefeitura de Arraial do Cabo divulgou, nesta quinta-feira (20), a programação oficial do Carnaval 2025. A festa contará com blocos tradicionais, apresentações musicais e eventos para diferentes públicos, movimentando ruas e praias a partir da próxima sexta-feira (28), seguindo até o dia 4 de março.



A abertura oficial será na Praça do Cova, na sexta-feira, a partir das 20h, com a apresentação da bateria de escola de samba. Durante os dias de folia, a Arena dos Blocos será montada na Praia dos Anjos, reunindo diversos blocos de sábado a terça-feira.



Programação diversificada nos bairros e distritos

Além das atrações no centro da cidade, os distritos também contarão com programação especial. Em Monte Alto, a Praça receberá shows e DJs, enquanto no Campo do Beira Mar, em Figueira, os foliões também poderão aproveitar a festa.



Eventos voltados para diferentes públicos fazem parte do calendário. O CarnaKids, com atividades para crianças, será realizado no sábado e na segunda-feira na Praça do Sindicato. Já o Carnaval da Melhor Idade, com marchinhas e programação voltada para o público mais velho, acontece no domingo e na terça-feira, no mesmo local.



Os blocos tradicionais percorrerão diversos pontos da cidade, incluindo a Prainha e a Praça do Cova. A programação completa será divulgada em breve.