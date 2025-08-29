Visita técnica do DER - Ascom



Publicado 29/08/2025 14:34

Arraial do Cabo - Representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram em Arraial do Cabo nesta quinta-feira (28) para uma visita técnica à RJ-140, rodovia que liga o município a Cabo Frio e que tem registrado um preocupante número de acidentes. Somente em 2025, cinco mortes já foram contabilizadas no trecho.



A comitiva foi recebida pelo vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira, pelo secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino, pela engenheira urbana, Carolyne Pires, e por vereadores da cidade. Participaram da visita o diretor de Obras do DER, José Milton Almeida Couto, o diretor de Sinalização, José Luiz Teixeira, e os engenheiros de tráfego Alberto Caruso e Adriana Scovino.



Durante a visita, José Milton afirmou que as obras de pavimentação estão em fase final e que, nos próximos dias, será iniciado o reforço da sinalização horizontal e vertical na rodovia. A instalação de novos radares, no entanto, ainda não tem prazo definido.



“Daqui a uns 10 dias, no máximo, vamos mobilizar para reforçar a sinalização. Quanto aos radares, ainda não temos uma previsão, mas até lá vamos compensar com sinalização vertical”, explicou.



A Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo solicitou o encontro para discutir intervenções na RJ-140, com o objetivo de aumentar a segurança de motoristas e pedestres. A visita foi marcada após a ida dos parlamentares, no dia 13 de agosto, à sede do DER, onde o tema já havia sido tratado.



Embora a maior parte dos acidentes registrados aconteça fora dos limites do município, a Prefeitura vem adotando medidas para contribuir com a segurança viária. Toda a extensão da RJ-102 e parte da RJ-140 que passam por Arraial do Cabo receberam iluminação pública implantada pelo Município, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC), mesmo sendo rodovias de competência estadual.



Mas a preocupação vai além do trecho cabista. “Estamos dialogando com Cabo Frio para que as intervenções sejam integradas, garantindo uma rodovia mais segura em toda a sua extensão”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino.



A Prefeitura reforça ainda o pedido para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelas vias da região.