Preso em flagrante - Divulgação/PM

Publicado 29/08/2025 16:16

Arraial do Cabo - Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (29), em Arraial do Cabo, acusado de estuprar a própria filha e manter armazenado em seu celular material de pornografia infantil da menina.

Segundo a ocorrência, o caso veio à tona após a menor relatar ao Conselho Tutelar que vinha sendo abusada sexualmente e que o pai registrava imagens dela nua para comercializar em redes sociais.

Com base na denúncia, a Polícia Civil solicitou a apresentação dos celulares do suspeito. Ele entregou três aparelhos, mas nenhum deles continha registros ilícitos. Após novas buscas, o aparelho que armazenava o material foi localizado. O homem forneceu a senha, e durante a análise preliminar teria sido constatada a presença de vasto conteúdo de pornografia infantojuvenil.

A ação contou com apoio da Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo, da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, que acompanharam a ocorrência. Outras informações devem ser divulgadas em breve.