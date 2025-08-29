Preso em flagrante Divulgação/PM
Pai é preso acusado de estuprar e armazenar pornografia infantil da própria filha em Arraial do Cabo
Ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (29); Caso veio à tona após a menor relatar ao Conselho Tutelar que vinha sendo abusada sexualmente e que o indivíduo registrava imagens dela para comercializar em redes sociais
