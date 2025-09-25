Vacinação Antirrábica - Reprodução

Vacinação AntirrábicaReprodução

Publicado 25/09/2025 15:09

Arraial do Cabo - A cidade de Arraial do Cabo promove neste sábado (27) a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, acontecerá das 9h às 16h em diferentes pontos do município e é gratuita para toda a população.



A ação tem como meta proteger cães e gatos contra a raiva, doença que pode ser transmitida também para humanos e representa risco à saúde pública. A imunização é obrigatória para animais a partir dos três meses de idade.



Locais de vacinação neste sábado

- Controle de Vetores (Parque Público)

- Praça do Adolfo

- Colégio Estadual Frederico Villar

- Administração do Village do Pontal (Vila)

- Clínica de Castração Animal de Monte Alto

Na Praça do Adolfo, além da vacina, os tutores poderão realizar agendamento para serviços de castração, corte de unhas e limpeza de ouvidos em dias posteriores.



De acordo com a Secretaria de Saúde, ao vacinar os animais, a comunidade contribui para a prevenção coletiva. A medida protege tanto os pets quanto suas famílias e vizinhos.



Continuidade da campanha

A vacinação segue no próximo sábado (4 de outubro), quando serão contemplados os distritos de:



- CESCAP Parque das Graças

- ESF Figueira

- ESF Sabiá

- Caiçara (Bar do Carlão)

- Administração Pernambuca

- Administração Novo Arraial