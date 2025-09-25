Vacinação AntirrábicaReprodução

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A cidade de Arraial do Cabo promove neste sábado (27) a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, acontecerá das 9h às 16h em diferentes pontos do município e é gratuita para toda a população.

A ação tem como meta proteger cães e gatos contra a raiva, doença que pode ser transmitida também para humanos e representa risco à saúde pública. A imunização é obrigatória para animais a partir dos três meses de idade.

Locais de vacinação neste sábado
- Controle de Vetores (Parque Público)
- Praça do Adolfo
- Colégio Estadual Frederico Villar
- Administração do Village do Pontal (Vila)
- Clínica de Castração Animal de Monte Alto
Na Praça do Adolfo, além da vacina, os tutores poderão realizar agendamento para serviços de castração, corte de unhas e limpeza de ouvidos em dias posteriores.

De acordo com a Secretaria de Saúde, ao vacinar os animais, a comunidade contribui para a prevenção coletiva. A medida protege tanto os pets quanto suas famílias e vizinhos.

Continuidade da campanha
A vacinação segue no próximo sábado (4 de outubro), quando serão contemplados os distritos de:

- CESCAP Parque das Graças
- ESF Figueira
- ESF Sabiá
- Caiçara (Bar do Carlão)
- Administração Pernambuca
- Administração Novo Arraial