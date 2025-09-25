Vacinação AntirrábicaReprodução
A ação tem como meta proteger cães e gatos contra a raiva, doença que pode ser transmitida também para humanos e representa risco à saúde pública. A imunização é obrigatória para animais a partir dos três meses de idade.
Locais de vacinação neste sábado
- Praça do Adolfo
- Colégio Estadual Frederico Villar
- Administração do Village do Pontal (Vila)
- Clínica de Castração Animal de Monte Alto
De acordo com a Secretaria de Saúde, ao vacinar os animais, a comunidade contribui para a prevenção coletiva. A medida protege tanto os pets quanto suas famílias e vizinhos.
Continuidade da campanha
- CESCAP Parque das Graças
- ESF Figueira
- ESF Sabiá
- Caiçara (Bar do Carlão)
- Administração Pernambuca
- Administração Novo Arraial
