Hospital Geral de Arraial do CaboReprodução
Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida por dois disparos, um na perna e outro de raspão no braço. A Polícia Militar confirmou os fatos.
A ocorrência teria ocorrido após uma abordagem a duas pessoas em uma motocicleta. O guarda foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.
O Jornal segue acompanhando o caso e aguardando novas informações sobre o estado de saúde da vítima.
