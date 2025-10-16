Hospital Geral de Arraial do CaboReprodução

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um guarda municipal foi baleado na tarde desta quarta-feira (15) no Pontal, em Arraial do Cabo. O ataque ocorreu em ponto turístico movimentado da cidade e mobilizou equipes das forças de segurança.

Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida por dois disparos, um na perna e outro de raspão no braço. A Polícia Militar confirmou os fatos.

A ocorrência teria ocorrido após uma abordagem a duas pessoas em uma motocicleta. O guarda foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.

O Jornal segue acompanhando o caso e aguardando novas informações sobre o estado de saúde da vítima.