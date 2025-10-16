Guarda municipal baleado - Reprodução

Guarda municipal baleadoReprodução

Publicado 16/10/2025 14:51

Arraial do Cabo - O guarda municipal baleado na tarde de quarta-feira (15), durante uma ocorrência no Pontal, em Arraial do Cabo, recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por volta das 9h.



O servidor havia sido atingido por dois disparos — um na perna e outro de raspão no braço — enquanto realizava uma abordagem a duas pessoas em uma motocicleta em um ponto turístico movimentado da cidade. Segundo a administração municipal, o guarda também teve o capacete atingido de raspão por um dos tiros, mas sem ferimentos graves.



Após o ataque, ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, onde recebeu atendimento imediato e não precisou passar por cirurgia. O quadro de saúde foi considerado estável, e, após observação, o profissional teve alta e se recupera em casa.



As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. A Prefeitura de Arraial do Cabo reforçou solidariedade ao servidor e à família e reafirmou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos profissionais que atuam na proteção da população cabista.