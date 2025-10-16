Operação policial - Divulgação/PM

Operação policial Divulgação/PM

Publicado 16/10/2025 15:23

Arraial do Cabo - A Polícia Militar realiza, nesta quinta-feira (16), uma operação em Arraial do Cabo para localizar o autor dos disparos contra um guarda municipal, ocorridos na tarde de quarta-feira (15) no Pontal do Atalaia.



De acordo com o comandante da 6ª Companhia da PM, os policiais já têm a identificação do suspeito e estão mobilizados em diversos pontos estratégicos do município, incluindo o Morro da Cabocla, área de difícil acesso e com histórico de ocorrências. As equipes seguem em patrulhamento e monitoramento contínuo na tentativa de localizar e prender o criminoso.



O guarda municipal foi baleado durante uma abordagem a dois homens em uma motocicleta. Ele foi atingido na perna e de raspão no braço, além de ter o capacete perfurado por um dos tiros. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, onde não precisou passar por cirurgia. O servidor teve alta médica na manhã desta quinta-feira (16) e se recupera bem em casa.



As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do ataque e capturar o autor dos disparos.