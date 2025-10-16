Igreja Nossa Senhora dos RemédiosReprodução
As comemorações começam na sexta, com a abertura das barracas às 18h. Às 18h30, haverá o translado da imagem de Nossa Senhora dos Remédios para o palco, seguido da oração do terço e coroação, às 19h, e missa campal às 20h. A noite será encerrada com o show popular de Dan Oliveira, às 22h.
No sábado (18), Dia da Padroeira, as atividades têm início às 11h, com a bênção dos veículos em frente à igreja. Às 11h30, acontece a tradicional feijoada da Padroeira, nas barracas montadas no local. A programação segue com missa campal e solene às 18h, procissão às 19h30 e quermesse às 20h30. O encerramento do dia contará com o show católico da dupla Ramon e Rafael, às 21h30.
Encerrando a festa, no domingo (19), será celebrada uma missa campal às 19h, seguida de quermesse e show popular com Léo Parazzi, às 21h30.
