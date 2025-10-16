Igreja Nossa Senhora dos Remédios - Reprodução

Publicado 16/10/2025 16:30

Arraial do Cabo - A tradicional Festa da Padroeira de Arraial do Cabo, em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios, será realizada entre esta sexta-feira (17) e domingo (19), em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no Marco Histórico da cidade. O evento reúne uma programação especial com atividades religiosas, culturais e shows musicais.



As comemorações começam na sexta, com a abertura das barracas às 18h. Às 18h30, haverá o translado da imagem de Nossa Senhora dos Remédios para o palco, seguido da oração do terço e coroação, às 19h, e missa campal às 20h. A noite será encerrada com o show popular de Dan Oliveira, às 22h.



No sábado (18), Dia da Padroeira, as atividades têm início às 11h, com a bênção dos veículos em frente à igreja. Às 11h30, acontece a tradicional feijoada da Padroeira, nas barracas montadas no local. A programação segue com missa campal e solene às 18h, procissão às 19h30 e quermesse às 20h30. O encerramento do dia contará com o show católico da dupla Ramon e Rafael, às 21h30.



Encerrando a festa, no domingo (19), será celebrada uma missa campal às 19h, seguida de quermesse e show popular com Léo Parazzi, às 21h30.