Justiça suspende remoção de famílias do Caiçara - Reprodução

Publicado 16/10/2025 18:31

Arraial do Cabo - A Justiça suspendeu a decisão que autorizava a remoção de moradores do bairro Caiçara, em Arraial do Cabo. A medida, que atende a um recurso da Defensoria Pública do Estado, interrompe temporariamente a desocupação da área onde um empreendimento privado pretende construir um resort de luxo.

A decisão representa um novo fôlego para as famílias do Caiçara e do Sabiá, comunidades formadas majoritariamente por pescadores. Ambas seriam diretamente afetadas pela obra, que prevê a ocupação de uma ampla faixa territorial, desde as margens da Lagoa de Araruama até a Praia da Pernambuca, incluindo terrenos inseridos em Área de Proteção Ambiental (APA).

Após a suspensão, a Prefeitura de Arraial do Cabo reforçou seu apoio à população local e ingressou oficialmente no processo. A Secretaria de Habitação iniciou o mapeamento topográfico das moradias do bairro, com o objetivo de anexar os dados aos autos e demonstrar que a remoção causaria um impacto social irreversível. As casas da região estão consolidadas há mais de 20 anos, com infraestrutura básica de água e energia elétrica. A Procuradoria do município deve pedir a suspensão definitiva das demolições.

Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputados estaduais também se manifestaram em defesa dos moradores. Marcelo Dino (União–RJ), integrante da Comissão de Meio Ambiente, classificou a decisão como “uma vitória parcial, mas muito importante”. Segundo ele, a suspensão “dá um respiro para as famílias que há anos vivem com medo de perder o teto e a dignidade”.

Yuri Moura (Psol), presidente da Comissão de Assuntos Legislativos, também comemorou o resultado e criticou o avanço da especulação imobiliária na região. “Vamos seguir combatendo essa sanha e cobrando uma reflexão mais profunda sobre o impacto social e ambiental desses empreendimentos”, afirmou.

Enquanto aguarda os próximos desdobramentos judiciais, a comunidade do Caiçara segue mobilizada e confiante em alcançar uma solução definitiva que garanta o direito à moradia e à preservação ambiental.

*Com informações do G1.