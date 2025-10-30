Encontrado - Reprodução

Publicado 30/10/2025 18:08

Arraial do Cabo - Um episódio inusitado foi registrado nesta quinta-feira (30) em Arraial do Cabo. Um barco de passeio identificado como Barcelona “saiu sozinho para um passeio” após se soltar da ancoragem. A embarcação, que estava atracada normalmente, desapareceu do local habitual e mobilizou buscas na orla da cidade.



De acordo com o proprietário do barco, a suspeita é de que a poita — equipamento utilizado para manter a embarcação fixa — tenha se rompido durante o vento sudoeste que atingiu a região ao longo do dia.



Após algumas horas de buscas, o Barcelona foi localizado pela equipe de fiscalização da Secretaria do Ambiente e Saneamento, a cerca de 8 milhas náuticas de distância, já próximo a Búzios.



A embarcação foi rebocada em segurança, e não houve registro de danos ou feridos. O caso chamou atenção nas redes sociais pela forma curiosa como o barco acabou “navegando sozinho” entre dois dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos.