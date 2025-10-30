Encontrado Reprodução
De acordo com o proprietário do barco, a suspeita é de que a poita — equipamento utilizado para manter a embarcação fixa — tenha se rompido durante o vento sudoeste que atingiu a região ao longo do dia.
Após algumas horas de buscas, o Barcelona foi localizado pela equipe de fiscalização da Secretaria do Ambiente e Saneamento, a cerca de 8 milhas náuticas de distância, já próximo a Búzios.
A embarcação foi rebocada em segurança, e não houve registro de danos ou feridos. O caso chamou atenção nas redes sociais pela forma curiosa como o barco acabou “navegando sozinho” entre dois dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos.
