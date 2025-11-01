FiscalizaçãoAscom

Arraial do Cabo - A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo realizou neste sábado (1º) uma ação na entrada da Ponta da Acaíra, em Figueira, para coibir o transporte irregular de passageiros. A operação, baseada em uma Ordem de Serviço da própria Secretaria, foi motivada por denúncias de descumprimento do artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Foram fiscalizados oito buggys e outros veículos suspeitos, com apoio da Guarda Civil Municipal, da Coordenadoria de Trânsito (Comtrans) e de policiais do programa CPROEIS.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a medida visa garantir o ordenamento e a segurança dos frequentadores, além de reforçar o cumprimento da legislação. Fiscalizações semelhantes também ocorrem regularmente na área central do município.
