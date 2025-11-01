FiscalizaçãoAscom
Foram fiscalizados oito buggys e outros veículos suspeitos, com apoio da Guarda Civil Municipal, da Coordenadoria de Trânsito (Comtrans) e de policiais do programa CPROEIS.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a medida visa garantir o ordenamento e a segurança dos frequentadores, além de reforçar o cumprimento da legislação. Fiscalizações semelhantes também ocorrem regularmente na área central do município.
