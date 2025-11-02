Ator Max Magalhães - Reprodução

Publicado 02/11/2025 17:14

Arraial do Cabo - O ator Max Magalhães, natural de Arraial do Cabo, integra o elenco de “Três Graças”, nova novela de Aguinaldo Silva para o horário nobre da TV Globo, contracenando com o ator Rômulo Estrela. A participação do ator tem sido comentada pelo público e pela crítica.



Acostumado aos bastidores das grandes produções, Max já acumulou participações em novelas e séries de sucesso. Na Globo, integrou o elenco de “Verão 90” e fez aparições em “Sob Pressão” e “Orgulho e Paixão”. Na Record TV, atuou em produções bíblicas como “Gênesis” e na trama “Amor sem Igual”.



Além da televisão, Max também marcou presença no cinema, interpretando um vilão no longa Fogo no Céu, papel para o qual perdeu 14 quilos em preparação.



Sua trajetória começou no teatro em sua cidade natal, aos 16 anos, incluindo o projeto de improvisação “P.I. – Palavras Improvisadas”, e ele cursou artes cênicas. Orgulhoso de suas origens, Max destaca que cada novo trabalho é uma oportunidade de crescimento e aprendizado.



Sua presença em Três Graças reforça o talento e a determinação de um artista que vem representando a Região dos Lagos no cenário nacional.

