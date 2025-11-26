Arena Ambiental Carlúcio de Azevedo ? Guardião da Natureza Ascom
Arena Ambiental Carlúcio de Azevedo será inaugurada na Praia Grande nesta sexta-feira (28) em Arraial do Cabo
Espaço será aberto ao público com atividades culturais, educação ambiental e programação ao pôr do sol
Arena Ambiental Carlúcio de Azevedo será inaugurada na Praia Grande nesta sexta-feira (28) em Arraial do Cabo
Espaço será aberto ao público com atividades culturais, educação ambiental e programação ao pôr do sol
Prefeitura de Arraial e governo do Estado vistoriam obra em Monte Alto com Bernardo Rossi
Parceria entre Marcelo Magno (PL) e Estado avança em novo equipamento urbano para o distrito; projeto prevê parque, academia, área esportiva e proteção ambiental
Fabinho Costa reforça agenda estratégica de Iguaba Grande e declara apoio para 2026
Prefeito apresenta balanço de gestão, projeta novas obras e defende renovação política com foco em resultados
FIPAC anuncia reforço das normas de uso da Marina dos Pescadores; fiscalização começa na segunda-feira (1º)
Resolução define regras de circulação, descarte e operação para comerciantes e embarcações
Bugueiros de Arraial tem até a próxima terça-feira (2) para realizar vistoria obrigatória
Inspeções acontecem na sede da COMTRANS; quem perder o prazo terá a operação suspensa
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.