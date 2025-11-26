Arena Ambiental Carlúcio de Azevedo ? Guardião da Natureza - Ascom

Arena Ambiental Carlúcio de Azevedo ? Guardião da Natureza Ascom

Publicado 26/11/2025 17:51

Arraial do Cabo - A Arena Ambiental Carlúcio de Azevedo – Guardião da Natureza será inaugurada nesta sexta-feira (28), às 16h, na orla da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na altura da academia popular. O espaço foi estruturado por meio de parceria entre o Município e a Auto Viação Salineira, dentro do programa de compensação de carbono da frota municipal, instalado em área de restauração com espécies nativas.

O local será usado para atividades culturais, ações educativas e eventos no fim da tarde, com programação voltada ao uso público e à valorização da relação da cidade com seu ambiente natural.

O nome da Arena homenageia Carlúcio de Azevedo, que morreu em julho deste ano. Ele atuou nos escoteiros Rocama, participou de ações comunitárias, trabalhou nos Correios e manteve vínculos com atividades culturais. A escolha reconhece sua atuação no município e sua relação com moradores.

A população está convidada a acompanhar a inauguração e conhecer o espaço, previsto para servir à promoção de práticas de educação ambiental e de convivência comunitária.