Cavalo ferido é resgatado - Reprodução

Cavalo ferido é resgatadoReprodução

Publicado 27/11/2025 15:22

Arraial do Cabo - Um cavalo em estado crítico foi resgatado nesta quinta-feira (27) pela equipe de Apreensão de Animais da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo. A denúncia apontava que o animal estava ferido e solto na estrada que dá acesso à Praia do Pontal. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a gravidade da situação.



O cavalo apresentava cortes profundos na região genital, e a suspeita inicial é de que ele tenha sido submetido a uma tentativa de castração feita de forma irregular e sem acompanhamento profissional. Diante da urgência, o animal recebeu atendimento imediato da equipe veterinária da Clínica de Castração Animal da Secretaria do Ambiente e Saneamento, onde passou por avaliação e seguirá para cirurgia de emergência ainda nesta quinta.



A Prefeitura informou que o caso será encaminhado para investigação. A legislação brasileira prevê punição para práticas que causem dor, sofrimento, mutilação ou risco à saúde dos animais, conforme a Lei Federal 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais.



A administração municipal reforça a importância das denúncias para coibir situações de maus-tratos. Casos semelhantes podem ser comunicados pelos telefones (22) 99936-1255 ou (22) 99700-0387.