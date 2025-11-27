Cavalo ferido é resgatadoReprodução
O cavalo apresentava cortes profundos na região genital, e a suspeita inicial é de que ele tenha sido submetido a uma tentativa de castração feita de forma irregular e sem acompanhamento profissional. Diante da urgência, o animal recebeu atendimento imediato da equipe veterinária da Clínica de Castração Animal da Secretaria do Ambiente e Saneamento, onde passou por avaliação e seguirá para cirurgia de emergência ainda nesta quinta.
A Prefeitura informou que o caso será encaminhado para investigação. A legislação brasileira prevê punição para práticas que causem dor, sofrimento, mutilação ou risco à saúde dos animais, conforme a Lei Federal 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais.
A administração municipal reforça a importância das denúncias para coibir situações de maus-tratos. Casos semelhantes podem ser comunicados pelos telefones (22) 99936-1255 ou (22) 99700-0387.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.