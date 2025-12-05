Cláudio da Silva Bastos - Reprodução

05/12/2025

Arraial do Cabo - Uma operação da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP) prendeu, na tarde desta sexta-feira (5), o policial civil e ex-secretário de Governo de Arraial do Cabo, Cláudio da Silva Bastos, suspeito de liderar uma quadrilha de extorsão que atuava em municípios da Região dos Lagos. A ação ocorreu na Estrada do Guriri, em Cabo Frio, e segundo informações, terminou em troca de tiros, deixando uma pessoa baleada.

De acordo com a Polícia Civil, equipes coordenadas pelo delegado Lauro Coelho vinham acompanhando o grupo havia semanas. As investigações apontam que Bastos se valia do cargo na corporação e da passagem pelo governo municipal para intimidar vítimas, impor pagamentos ilegais e organizar cobranças mediante ameaças — esquema que teria atingido comerciantes e moradores de diferentes bairros.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, o que resultou em um confronto direto. A pessoa baleada no tiroteio foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Cláudio Bastos foi rendido e preso no local.

As investigações continuam, e outros suspeitos podem ser alvo de novas diligências nos próximos dias.