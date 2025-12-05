Cláudio da Silva BastosReprodução
Policial civil e ex-secretário de Arraial do Cabo é preso em operação contra extorsão na Região dos Lagos
Investigações apontam atuação de quadrilha que intimidava comerciantes e moradores; operação foi realizada nesta sexta-feira (5)
Daniela Soares entrega novo Centro de Reabilitação e reforça investimentos no 3º distrito
Unidade chega com estrutura de alto padrão, acessibilidade plena e foco na redução de deslocamentos para moradores de São Vicente
Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
Procon Arraial do Cabo inicia ação de orientação para comerciantes e ambulantes nas praias
A proposta é preparar o comércio local para o aumento do fluxo de visitantes e promover uma temporada mais segura, organizada e consciente
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
