Um morador afirma ter presenciado o momento em que tiros foram efetuados e relata que um agente teria apontado arma e feito ameaças. - Reprodução/ Fala Arraial do Cabo

Um morador afirma ter presenciado o momento em que tiros foram efetuados e relata que um agente teria apontado arma e feito ameaças.Reprodução/ Fala Arraial do Cabo

Publicado 20/04/2026 14:44

Arraial do Cabo - Uma operação policial realizada neste sábado (18) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, gerou repercussão entre moradores da localidade. Durante a ação, houve registro de disparos de arma de fogo, segundo relatos e vídeos que circulam nas redes sociais.



Em uma das gravações, um morador afirma ter presenciado o momento em que tiros foram efetuados e relata que um agente teria apontado arma e feito ameaças. As imagens também mostram uma pessoa deitada no chão durante a abordagem.



De acordo com informações compartilhadas por moradores, a ocorrência teria começado após um homem, que conduzia uma motocicleta sem capacete e sem camisa, não obedecer a uma ordem de parada. A partir disso, a situação teria evoluído para a ação policial registrada nos vídeos.



Moradores da região relatam preocupação com a forma como operações vêm sendo conduzidas na comunidade. Há queixas sobre abordagens consideradas agressivas, disparos próximos a áreas sensíveis, como unidades escolares, além de alegações de invasões domiciliares e intimidação de trabalhadores. As denúncias, no entanto, não foram verificadas de forma independente.



A reportagem entrou em contato com O 25º BPM para obter esclarecimentos sobre a operação e as denúncias apresentadas.



O caso segue em apuração.



