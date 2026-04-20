Um morador afirma ter presenciado o momento em que tiros foram efetuados e relata que um agente teria apontado arma e feito ameaças.Reprodução/ Fala Arraial do Cabo
Em uma das gravações, um morador afirma ter presenciado o momento em que tiros foram efetuados e relata que um agente teria apontado arma e feito ameaças. As imagens também mostram uma pessoa deitada no chão durante a abordagem.
De acordo com informações compartilhadas por moradores, a ocorrência teria começado após um homem, que conduzia uma motocicleta sem capacete e sem camisa, não obedecer a uma ordem de parada. A partir disso, a situação teria evoluído para a ação policial registrada nos vídeos.
Moradores da região relatam preocupação com a forma como operações vêm sendo conduzidas na comunidade. Há queixas sobre abordagens consideradas agressivas, disparos próximos a áreas sensíveis, como unidades escolares, além de alegações de invasões domiciliares e intimidação de trabalhadores. As denúncias, no entanto, não foram verificadas de forma independente.
A reportagem entrou em contato com O 25º BPM para obter esclarecimentos sobre a operação e as denúncias apresentadas.
O caso segue em apuração.
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