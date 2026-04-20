A captura ocorreu poucas horas após a vítima procurar socorro junto à Patrulha Maria da Penha. - Reprodução/

A captura ocorreu poucas horas após a vítima procurar socorro junto à Patrulha Maria da Penha.Reprodução/

Publicado 20/04/2026 15:31

Arraial do Cabo - Um homem foi preso em flagrante na Praia Grande, em Arraial do Cabo, após agredir a própria mãe no sábado (18). O agressor foi localizado pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), sendo encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A captura ocorreu poucas horas após a vítima procurar socorro junto à Patrulha Maria da Penha. Enquanto a equipe especializada acolhia a mulher na delegacia e coletava detalhes sobre o suspeito, as informações foram compartilhadas em tempo real com a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que iniciou o patrulhamento imediato na região.

O agressor foi localizado pelos agentes na faixa de areia da Praia Grande e não ofereceu resistência à prisão. Após a abordagem, ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram tomadas.