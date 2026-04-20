A captura ocorreu poucas horas após a vítima procurar socorro junto à Patrulha Maria da Penha.Reprodução/
Homem é preso após agredir a própria mãe na Praia Grande, em Arraial do Cabo
O agressor foi localizado pelos agentes na faixa de areia da Praia Grande e não ofereceu resistência à prisão
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Ação policial no Morro da Coca-Cola repercute entre moradores em Arraial do Cabo
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Município mantém parceria com a UERJ e investe na formação de professores da rede
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Encontro reuniu secretários e direção da Medicina da faculdade para discutir unidade avançada e retomada de atendimento infantil
Obra do Hospital Municipal ganha corpo e reforça agenda de Fábio do Pastel
Nesta sexta-feira (17), o prefeito de São Pedro da Aldeia conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras ao lado de secretários municipais e vereadores
Drogas são apreendidas na Prainha, em Arraial do Cabo
Ação policial localiza grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico em imóvel na região
Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro
Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos
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