Os agentes faziam um patrulhamento de rotina na Rua Airton Senna quando abordaram um homem em atitude suspeita.Reprodução/

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um homem de 31 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na noite de terça-feira (12) no bairro Parque das Garças, em Arraial do Cabo. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os agentes faziam um patrulhamento de rotina na Rua Airton Senna quando abordaram um homem em atitude suspeita. Ainda segundo a polícia, o suspeito tentou fugir no momento da abordagem, mas foi perseguido e capturado após um cerco tático montado pelas equipes.

Durante consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que havia contra o homem um mandado de prisão em aberto expedido em 2019 pela Comarca de Campos dos Goytacazes, pelo crime de homicídio.

A polícia informou ainda que o suspeito possui outras anotações criminais. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia da região, onde permaneceu à disposição da Justiça.
 
 
 
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