Os agentes faziam um patrulhamento de rotina na Rua Airton Senna quando abordaram um homem em atitude suspeita.Reprodução/
De acordo com a ocorrência, os agentes faziam um patrulhamento de rotina na Rua Airton Senna quando abordaram um homem em atitude suspeita. Ainda segundo a polícia, o suspeito tentou fugir no momento da abordagem, mas foi perseguido e capturado após um cerco tático montado pelas equipes.
Durante consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que havia contra o homem um mandado de prisão em aberto expedido em 2019 pela Comarca de Campos dos Goytacazes, pelo crime de homicídio.
A polícia informou ainda que o suspeito possui outras anotações criminais. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia da região, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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