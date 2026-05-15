O preso foi identificado como Marcos Antônio da Silva, que estava foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2021.Reprodução/
O preso foi identificado como Marcos Antônio da Silva, que estava foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2021. Conforme a denúncia na ação penal, o autor mantinha atos libidinosos e conjunção carnal com uma criança, e os atos foram praticados por 4 anos, dos 9 anos de idade até os 13 anos da vítima.
A prisão aconteceu em Arraial do Cabo, após informações de inteligência repassadas pelo setor de capturas da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil, a equipe da 126ª DP realizou monitoramento velado no local indicado para confirmar a presença do suspeito, já que havia possibilidade de fuga caso ele percebesse a movimentação policial. Após horas de observação, os agentes identificaram o alvo e efetuaram a prisão.
De acordo com a corporação, o homem possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.
A Polícia Civil destacou que a captura foi resultado de trabalho integrado de inteligência e operação de campo, reforçando o combate à presença de foragidos da Justiça na Região dos Lagos.
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