O preso foi identificado como Marcos Antônio da Silva, que estava foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2021. - Reprodução/

O preso foi identificado como Marcos Antônio da Silva, que estava foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2021.Reprodução/

Publicado 15/05/2026 16:14

Arraial do Cabo - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 126ª Delegacia de Polícia, prendeu nesta quinta-feira (14) um homem acusado de estupro de vulnerável durante a Operação Caminhos Seguro, ação nacional de combate a crimes contra crianças e adolescentes.



O preso foi identificado como Marcos Antônio da Silva, que estava foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2021. Conforme a denúncia na ação penal, o autor mantinha atos libidinosos e conjunção carnal com uma criança, e os atos foram praticados por 4 anos, dos 9 anos de idade até os 13 anos da vítima.



A prisão aconteceu em Arraial do Cabo, após informações de inteligência repassadas pelo setor de capturas da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Civil, a equipe da 126ª DP realizou monitoramento velado no local indicado para confirmar a presença do suspeito, já que havia possibilidade de fuga caso ele percebesse a movimentação policial. Após horas de observação, os agentes identificaram o alvo e efetuaram a prisão.



De acordo com a corporação, o homem possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.



A Polícia Civil destacou que a captura foi resultado de trabalho integrado de inteligência e operação de campo, reforçando o combate à presença de foragidos da Justiça na Região dos Lagos.