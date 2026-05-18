Público lotou área de eventos para acompanhar apresentação do cantor em Arraial. - Reprodução/

Público lotou área de eventos para acompanhar apresentação do cantor em Arraial.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 14:39

Arraial do Cabo - A segunda noite de shows em comemoração aos 41 anos de Arraial do Cabo foi marcada por muita animação, música e emoção com a apresentação do cantor Léo Foguete. O artista subiu ao palco levantando o público do início ao fim, embalando a multidão com grandes sucessos do piseiro e do forró eletrônico.



Com muita energia e carisma, Léo Foguete fez a plateia cantar e dançar em coro durante toda a apresentação. Um dos momentos mais especiais da noite aconteceu quando o cantor convidou uma fã para subir ao palco e cantar ao seu lado a música “Humilde”, arrancando aplausos e emoção do público presente.



A interação com a plateia foi um dos grandes destaques do show. Durante a apresentação, o artista mandou beijos, tirou fotos com fãs e, em determinado momento, desceu do palco para ficar ainda mais próximo da galera, levando o público à euforia.



Antes do show principal, quem abriu a programação da noite foi o cantor cabista Léo Parazi, animando o público e representando os talentos locais na celebração do aniversário da cidade.



A programação em comemoração aos 41 anos de Arraial do Cabo continua neste sábado (16) com show da dupla Marcos & Belutti, trazendo o melhor do sertanejo romântico para o público. Antes da atração principal, os cantores locais Luis Miguel e Ste Bastos serão responsáveis por abrir a noite com muita música e animação.



A entrada é gratuita e a organização é da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Governo e Eventos e de Turismo.