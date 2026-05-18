No local, fiscais encontraram vendedores atuando sem a devida autorização municipal, comercializando produtos como bolsas e redes em área pública.Reprodução/
No local, fiscais encontraram vendedores atuando sem a devida autorização municipal, comercializando produtos como bolsas e redes em área pública. As mesmas pessoas já haviam sido orientadas e notificadas anteriormente, mas continuaram exercendo a atividade de maneira irregular.
Foram lavrados Termos de Apreensão de Mercadorias com base na Lei Municipal nº 1.450, de 29 de dezembro de 2005, que regulamenta o comércio em espaços públicos do município.
A fiscalização tem como objetivo garantir a organização das praias, a segurança dos frequentadores e a atuação regular dos comerciantes autorizados.
A Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização destaca ainda que as ações de ordenamento urbano seguem sendo realizadas de forma permanente em diferentes pontos da cidade.
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