De acordo com a família, o tipo sanguíneo de Lucas é O+, mas pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem contribuir com a doação. - Reprodução/ RC24H

De acordo com a família, o tipo sanguíneo de Lucas é O+, mas pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem contribuir com a doação. Reprodução/ RC24H

Publicado 18/05/2026 15:20

Arraial do Cabo - Um grave acidente de moto deixou um jovem ferido na madrugada deste domingo (17), na Estrada da Vila do Sol, em Arraial do Cabo. A vítima foi identificada como Lucas Macedo.

Segundo informações divulgadas pela família, Lucas foi socorrido inicialmente para o Hospital Geral de Arraial do Cabo e, devido à gravidade do caso, transferido posteriormente para o Hospital Regional de Araruama.

Após o acidente, familiares e amigos iniciaram uma campanha de doação de sangue para ajudar no tratamento do jovem. As doações podem ser realizadas no Hemolagos, em Cabo Frio, ao lado do Hospital Santa Isabel.

De acordo com a família, o tipo sanguíneo de Lucas é O+, mas pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem contribuir com a doação. A mobilização acontece nas redes sociais e busca sensibilizar moradores da região para ajudar no atendimento do jovem.

