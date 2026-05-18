De acordo com a família, o tipo sanguíneo de Lucas é O+, mas pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem contribuir com a doação. Reprodução/ RC24H
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