De acordo com a Polícia Civil, o elemento atuava no abastecimento de drogas em regiões como o bairro da Penha e outras comunidades da Grande Vitória. - Reprodução/ RC24H

De acordo com a Polícia Civil, o elemento atuava no abastecimento de drogas em regiões como o bairro da Penha e outras comunidades da Grande Vitória.Reprodução/ RC24H

Publicado 18/05/2026 15:40

Arraial do Cabo - Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso durante uma operação realizada em Arraial do Cabo, na última sexta-feira (15). Segundo as investigações, José Paulo de Souza Ferreira Junior, conhecido como “Da Pop”, seria um dos principais integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).



De acordo com a Polícia Civil, o elemento atuava no abastecimento de drogas em regiões como o bairro da Penha e outras comunidades da Grande Vitória. As investigações apontam que ele exercia papel estratégico dentro da organização criminosa, sendo considerado um elo entre o PCV e o Comando Vermelho (CV), facção do Rio de Janeiro.



Ainda segundo a corporação, “Da Pop” estava foragido da Justiça há anos e teria passado a integrar a lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. Durante o período em que permaneceu foragido, ele teria se escondido na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, área dominada pelo Comando Vermelho.



As apurações indicam que, após cerca de três anos foragido, o suspeito se mudou para a Região dos Lagos, onde passou a se apresentar como empresário e investidor. Conforme a Polícia Civil, ele levava uma vida de luxo e morava em uma casa de alto padrão em Arraial.



Segundo a investigação, José Paulo era responsável pelo fornecimento de grandes quantidades de drogas vindas de outros estados para a capital capixaba. A Polícia Civil informou que ele também atuava na gestão financeira de transações ligadas à organização criminosa, exercendo funções de contabilidade e gerenciamento financeiro.



A corporação destacou ainda que, em 2022, o acusado ocupava posição de liderança dentro do Primeiro Comando de Vitória, demonstrando permanência e influência na estrutura do grupo criminoso.



O investigado possui passagens pela Justiça por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e também já foi alvo de investigação por homicídio.



Durante as investigações, materiais encontrados no celular do criminoso reuniram áudios, mensagens, fotografias de drogas e comprovantes de transferências bancárias, segundo a Polícia Civil.



Os conteúdos analisados mostrariam negociações envolvendo dezenas de quilos de entorpecentes, com valores que ultrapassariam centenas de milhares de reais, além de ligações com fornecedores de drogas de outros estados.



A prisão ocorreu durante a “Operação Escobar”, que contou com equipes da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), da Divisão de Inteligência, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), além da 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).