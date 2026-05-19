Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jet ski, de cores azul e verde fluorescente, aparece sendo transportado por um veículo. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jet ski, de cores azul e verde fluorescente, aparece sendo transportado por um veículo.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 19/05/2026 15:23

Arraial do Cabo - Um jet ski furtado na manhã desta segunda-feira (18), em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, teria sido visto passando pelo bairro Guarani, em Cabo Frio, cerca de 35 minutos após o crime.



Segundo informações do proprietário, o furto aconteceu por volta das 6h. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jet ski, de cores azul e verde fluorescente, aparece sendo transportado por um veículo.



O proprietário solicita que moradores e comerciantes que possuam câmeras de segurança entrem em contato caso tenham imagens que possam ajudar na identificação do veículo utilizado e na localização do jet ski.



O caso pode ser atualizado conforme surgirem novas informações.

