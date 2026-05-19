Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jet ski, de cores azul e verde fluorescente, aparece sendo transportado por um veículo.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia
Segundo informações do proprietário, o furto aconteceu por volta das 6h. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jet ski, de cores azul e verde fluorescente, aparece sendo transportado por um veículo.
O proprietário solicita que moradores e comerciantes que possuam câmeras de segurança entrem em contato caso tenham imagens que possam ajudar na identificação do veículo utilizado e na localização do jet ski.
O caso pode ser atualizado conforme surgirem novas informações.
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