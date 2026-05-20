Equipes receberam denúncias sobre possíveis maus-tratos contra um idoso e cárcere privado praticados por integrantes do tráfico de drogas da localidade.Reprodução/
Suspeito ligado é preso após denúncia de maus-tratos e cárcere privado
Polícia encontrou cocaína, dinheiro, celulares e uma motocicleta adulterada durante ação conjunta no Centro da cidade
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Fábio do Pastel completa 48 anos entre obras e live em São Pedro
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Jovem fica gravemente ferido após acidente de moto em Arraial do Cabo
Lucas Macedo sofreu o acidente na madrugada deste domingo (17), na Estrada da Vila do Sol, e foi transferido para o Hospital Regional de Araruama; família faz campanha por doação de sangue
Fiscalização apreende mercadorias de ambulantes irregulares na Praia Grande
Fiscais encontraram vendedores atuando sem a devida autorização municipal, comercializando produtos como bolsas e redes em área pública
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