Equipes receberam denúncias sobre possíveis maus-tratos contra um idoso e cárcere privado praticados por integrantes do tráfico de drogas da localidade. - Reprodução/

Equipes receberam denúncias sobre possíveis maus-tratos contra um idoso e cárcere privado praticados por integrantes do tráfico de drogas da localidade.Reprodução/

Publicado 20/05/2026 11:14

Arraial do Cabo - Um homem conhecido pelo apelido de “Chibata” foi preso na manhã desta terça-feira (19) durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada na Travessa Juraci Pontes de Carvalho, no Centro da cidade.

Segundo a PM, equipes receberam denúncias sobre possíveis maus-tratos contra um idoso e cárcere privado praticados por integrantes do tráfico de drogas da localidade conhecida como Morro da Coca-Cola.

Ao chegarem ao imóvel, os agentes foram recebidos por um idoso, que demorou a abrir o portão. Durante esse período, parte da equipe percebeu uma sacola e uma caixa sendo arremessadas pela janela do terceiro andar da residência.

Após a entrada autorizada no imóvel, os policiais abordaram o suspeito, identificado como B. R. N., conhecido como “Chibata”, que descia do terceiro andar apresentando nervosismo.

Na averiguação do material jogado pela janela, os agentes encontraram 28 pinos de cocaína, além de diversos materiais utilizados para endolação de drogas. Segundo a ocorrência, os entorpecentes estavam embalados em um recipiente com o nome completo do acusado.

Durante as buscas no quarto do suspeito, foram apreendidos R$ 2.090 em espécie, dois celulares e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros sem placa, parcialmente desmontada e com adulteração na cor original.

Todo o material foi encaminhado para a delegacia. O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça e a motocicleta ficou apreendida.