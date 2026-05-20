Comércio foi autuado após depósito de resíduos em calçada de via pública. - Reprodução/

Comércio foi autuado após depósito de resíduos em calçada de via pública.Reprodução/

Publicado 20/05/2026 18:30

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização de Arraial do Cabo retornou, na manhã desta terça-feira (19), a um estabelecimento comercial localizado no Centro da cidade, que já havia sido notificado anteriormente por descarte irregular de entulho.



Durante a fiscalização, foi aplicada uma autuação administrativa devido ao descumprimento da notificação para retirada de entulho e resíduos de obra deixados de forma irregular na calçada e em parte da via pública.



Segundo a prefeitura, mesmo após o prazo concedido pela fiscalização municipal para regularização voluntária da situação, permaneceu constatada a obstrução parcial da passagem de pedestres e da circulação na via, sem qualquer autorização do Poder Público Municipal. A situação está em desacordo com as disposições da Lei Municipal nº 1.450, de 29 de dezembro de 2005, que trata do Código de Posturas do Município.



A administração municipal destacou ainda que a permanência irregular de entulhos e materiais de construção em área pública compromete o meio ambiente, a mobilidade urbana, a segurança dos transeuntes, a acessibilidade e a organização do espaço coletivo, configurando infração administrativa sujeita às penalidades previstas na legislação municipal.



Como a notificação anterior não foi cumprida, a fiscalização realizou a aplicação do Auto de Infração e adotou as demais medidas administrativas necessárias.



A Secretaria reforçou que continuará intensificando as ações de fiscalização e ordenamento urbano em todo o município, com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação, a preservação da ordem pública e o respeito ao direito coletivo de utilização adequada dos espaços públicos.