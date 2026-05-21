Durante a abordagem e buscas realizadas na residência, três pessoas foram encontradas no local. - Reprodução/

Durante a abordagem e buscas realizadas na residência, três pessoas foram encontradas no local.Reprodução/

Publicado 21/05/2026 18:19

Arraial do Cabo - Uma ação realizada por equipes do PATAMO do 25º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas em Arraial do Cabo.



De acordo com informações da ocorrência, os policiais foram acionados após denúncias indicando a presença de um foragido da Justiça apontado como envolvido em um homicídio e também com atuação no tráfico de drogas da região.



Ao chegarem ao endereço informado, na Rua São Paulo, no distrito de Monte Alto, os agentes perceberam movimentação suspeita e sentiram um forte odor característico de maconha vindo do imóvel.



Durante a abordagem e buscas realizadas na residência, três pessoas foram encontradas no local. Os policiais também localizaram farto material entorpecente durante a ação.



Os envolvidos foram encaminhados inicialmente para a 132ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, apresentados na Central de Flagrantes da 125ª Delegacia de Polícia.



Segundo a polícia, os suspeitos permaneceram presos após serem autuados por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.