Tiago é morador do bairro Bangu, na Zona Oeste do Rio. O padrasto do jovem, Fernando Melo do Nascimento, acompanha as buscas no local.Reprodução/ G1
Jovem de 18 anos desaparece após entrar no mar na Praia de Massambaba
Caso aconteceu na manhã deste domingo (24); buscas seguem com apoio de mergulhadores, drones e aeronave
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Críticas de vereador provocam reação no cenário político de Búzios
Toni Russo questionou circulação da primeira-dama Daniele Martins em comunidades do Rio, a qual respondeu com discurso sobre presença popular e combate ao preconceito
Arraial do Cabo recebe prêmio por projeto educacional inovador
O município de Arraial do Cabo foi destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região dos Lagos, realizado nesta quinta-feira (21), em Teresópolis. A cidade ficou entre as premiadas do evento, que reuniu prefeitos, gestores públicos, servidores e especialistas de cerca de 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Ação do PATAMO termina com prisões e apreensão de drogas em Arraial do Cabo
Suspeitos foram detidos em Monte Alto após denúncias sobre foragido da Justiça ligado ao tráfico e homicídio
Daniela Soares recebe prêmio de 'Inovação 2026' por iluminação pública de LED
Entrega aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. Evento reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e sustentabilidade
Temporal muda agenda e adia encontro de Serginho com Wladimir em Cabo Frio
Com a cidade debaixo d’água, nesta quarta (20), prefeito acompanhou operações emergenciais e deixou articulações políticas em segundo plano
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