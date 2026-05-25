Tiago é morador do bairro Bangu, na Zona Oeste do Rio. O padrasto do jovem, Fernando Melo do Nascimento, acompanha as buscas no local. - Reprodução/ G1

Tiago é morador do bairro Bangu, na Zona Oeste do Rio. O padrasto do jovem, Fernando Melo do Nascimento, acompanha as buscas no local.Reprodução/ G1

Publicado 25/05/2026 16:42

Arraial do Cabo - O Corpo de Bombeiros realiza, desde a manhã de domingo (24), buscas por Tiago Henrique Guedes Silva, de 18 anos, desaparecido no mar da Praia de Massambaba, em Arraial do Cabo.

De acordo com a corporação, o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 10h50. As operações são coordenadas pelo quartel de Arraial do Cabo, com apoio do quartel de Cabo Frio.

Ainda segundo os bombeiros, equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca foram deslocadas para auxiliar nos trabalhos. As buscas contam também com o uso de mergulhadores, drones e uma aeronave.

Tiago é morador do bairro Bangu, na Zona Oeste do Rio. O padrasto do jovem, Fernando Melo do Nascimento, acompanha as buscas no local. Tiago havia saído de casa dizendo que iria até a praia. Segundo ele, familiares chegaram a alertar o rapaz para que não entrasse no mar. Mesmo acompanhado de um amigo, o jovem teria seguido para uma área mais funda, quando acabou sendo arrastado pela força da água.

As buscas seguiam em andamento na tentativa de localizar a vítima nesta segunda-feira (25).