De acordo com as primeiras informações, a colisão deixou duas pessoas feridas, sendo um homem e uma mulher.Reprodução/
De acordo com as primeiras informações, a colisão deixou duas pessoas feridas, sendo um homem e uma mulher. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e equipes municipais, que atuaram no resgate no local do acidente.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos, nem as circunstâncias da colisão.
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