De acordo com as primeiras informações, a colisão deixou duas pessoas feridas, sendo um homem e uma mulher. - Reprodução/

De acordo com as primeiras informações, a colisão deixou duas pessoas feridas, sendo um homem e uma mulher.Reprodução/

Publicado 25/05/2026 16:48

Arraial do Cabo - Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na madrugada deste domingo (24) na RJ-102, na estrada de Monte Alto, em Arraial do Cabo.



De acordo com as primeiras informações, a colisão deixou duas pessoas feridas, sendo um homem e uma mulher. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e equipes municipais, que atuaram no resgate no local do acidente.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos, nem as circunstâncias da colisão.